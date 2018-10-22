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В Україні діє агентурний апарат мережі російських спецслужб – розвідка

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони отримало інформації щодо діяльності і перебування на території української держави агентурного апарату цілої мережі спецслужб Російської Федерації. Про це під час брифінгу заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Павло Яцюк, передає кореспондент УНН.

“ГУР Міноборони у співпраці з СБУ задокументовано діяльність ФСБ РФ та Служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР РФ) на території України, а також процес вербування кадровими СЗР РФ. Крім того, отримана інформація щодо діяльності і перебування на території нашої держави агентурного апарату цілої мережі спецслужб РФ”, — повідомив П.Яцюк.

Він додав, що спецслужби РФ щоденно здійснюють деструктивні заходи, зокрема із задіянням завербованих громадян України, РФ та інших держав, які “діють під прикриттям журналістів, адвокатів, громадських і релігійних діячів”.

Як повідомляв УНН, раніше Служба безпеки України повідомила про викриття агента російських спецслужб.

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