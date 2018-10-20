СБУ скликає брифінг через викриття агента російських спецслужб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Служба безпеки України на понеділок скликає брифінг щодо викриття агента російських спецслужб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
"У понеділок, 22 жовтня, відбудеться брифінг керівництва СБ України щодо викриття агента російських спецслужб", - повідомили у спецслужбі.
При цьому в СБУ не вказали жодних додаткових деталей з приводу російського агента.
Як повідомляв УНН, 20 грудня минулого року СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці. Затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана - Станіслав Єжов.
Раніше віце-спікер Сенату Польщі Адам Бєлан заявиви, що Західна Європа переповнена російськими агентами.