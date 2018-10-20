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СБУ скликає брифінг через викриття агента російських спецслужб

СБУ скликає брифінг через викриття агента російських спецслужб

Київ • УНН

 • 23585 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Служба безпеки України на понеділок скликає брифінг щодо викриття агента російських спецслужб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.

"У понеділок, 22 жовтня, відбудеться брифінг керівництва СБ України щодо викриття агента російських спецслужб", - повідомили у спецслужбі.

При цьому в СБУ не вказали жодних додаткових деталей з приводу російського агента.

Як повідомляв УНН, 20 грудня минулого року СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці. Затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана - Станіслав Єжов.

Раніше віце-спікер Сенату Польщі Адам Бєлан заявиви, що Західна Європа переповнена російськими агентами.

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