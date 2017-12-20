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Затриманий помічник Гройсмана працював його особистим перекладачем

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Затриманий Службою Безпеки України співробітник кабінету міністрів працював особистим перекладачем прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Затриманий помічник Гройсмана працював його особистим перекладачем

“Він (затриманий — ред.) — 1,5 роки працював особистим перекладачем Гройсмана, був в курсі всіх його (В.Гройсмана — ред.) перемовин з США і ЄС, раніше працював в посольстві України в США. Офіційно затриманий, числився співробітником патронатної служби прем’єра,” — зазначило джерело агенства.

Як повідомляв УНН, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду.

Затриманим виявився помічник прем’єр-міністра України.

Так, співробітники СБУ затримали його на робочому місці.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, тривають першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.

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