Задержанный помощник Гройсмана работал его личным переводчиком

"Он (задержанный - ред.) - 1,5 года работал личным переводчиком Гройсмана, был в курсе всех его (В.Гройсмана - ред.) переговоров с США и ЕС, ранее работал в посольстве Украины в США. Официально задержан, числился сотрудником патронатной службы премьера", - отметил источник агентства.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины.

Так, сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.