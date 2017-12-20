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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержанный помощник Гройсмана работал его личным переводчиком

Киев • УНН

 • 42832 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Задержанный Службой безопасности Украины сотрудник кабинета министров работал личным переводчиком премьер-министра Украины Владимир Гройсман. Об  этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержанный помощник Гройсмана работал его личным переводчиком

"Он (задержанный - ред.) - 1,5 года работал личным переводчиком Гройсмана, был в курсе всех его (В.Гройсмана - ред.) переговоров с США и ЕС, ранее работал в посольстве Украины в США. Официально задержан, числился сотрудником патронатной службы премьера", - отметил источник агентства.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины.

Так, сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.

Украинские Национальные Новости

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