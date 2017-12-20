Задержанный помощник Гройсмана работал его личным переводчиком
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Задержанный Службой безопасности Украины сотрудник кабинета министров работал личным переводчиком премьер-министра Украины Владимир Гройсман. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"Он (задержанный - ред.) - 1,5 года работал личным переводчиком Гройсмана, был в курсе всех его (В.Гройсмана - ред.) переговоров с США и ЕС, ранее работал в посольстве Украины в США. Официально задержан, числился сотрудником патронатной службы премьера", - отметил источник агентства.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства.
Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины.
Так, сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.