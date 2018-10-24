Боевики в ОРДЛО вводят строгий контроль за перемещением мужчин призывного возраста - разведка

"Командование российских оккупационных войск вводит жесткую систему учета и контроля призывного состава на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, до 1 ноября российские оккупационные администрации обязаны обеспечить первичный воинский учет всех юношей 2002 г.р. и граждан старших по возрасту, уклоняющихся от призыва на военную службу в составе российских оккупационных войск", - отметил спикер.



По его словам, всех потенциальных призывников оккупанты предусматривают включить в единую электронную базу данных, чтобы контролировать их перемещение и предотвращать выезд без специального разрешения за пределы временно оккупированных территорий.



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При этом он добавил, что на всех граждан призывного возраста местная оккупационная власть планирует завести личные дела, которые должны содержать, в т.ч. сведения об их близких и знакомых, собранные по результатам анкетирования призывников специально уполномоченными лицами.



Напомним, ранее сообщал УНН, что, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в большинстве частей российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксированы многочисленные факты хищения оружия, боеприпасов и другого имущества.



