На Донбасі бойовики готуються протидіяти масовим протестам населення – розвідка

"Російське окупаційне командування не виключає можливості загострення суспільно-політичної обстановки на тимчасово окупованій території у ході т.зв. "виборів" 11 листопада. 23-26 жовтня ц.р. під керівництвом представників ФСБ РФ на полігонах російських окупаційних військ, під виглядом навчань з протидії українським диверсійним групам, проводяться позапланові тренування підрозділів т.зв. "МВС ЛНР/ДНР" з відпрацювання способів придушення масових заворушень та протестних акцій, у т.ч. із застосуванням снайперських груп, які прибули після підготовки з території Росії", - зазначив спікер Міноборони.



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За його словами, російські окупаційні адміністрації приховують результати власного моніторингу громадської думки, замовчуючи результати опитування населення тимчасово окупованих територій, проведеного з 1 по 10 жовтня ц.р. За даними розвідки, соцопитування свідчать про зростання невдоволення політикою РФ та посилення негативного ставлення до ідеології т.зв. "русского мира". За результатами опитування, понад 75% жителів тимчасово окупованих територій Донбасу виказало бажання проживати надалі в Україні і менш як 10% — на території т.зв. "ЛНР/ДНР".



Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях вводить суворий контроль над переміщенням і контактами чоловіків призовного віку.



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Крім того, російське окупаційне командування під керівництвом співробітників ФСБ РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей проводить контроль за передвиборчими настроями місцевого населення.