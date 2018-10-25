На Донбассе боевики готовятся противодействовать массовым протестам населения - разведка

"Российское оккупационное командование не исключает возможности обострения общественно-политической обстановки на временно оккупированной территории в ходе т.н. "выборов" 11 ноября. 23-26 октября под руководством представителей ФСБ РФ на полигонах российских оккупационных войск, под видом учений по противодействию украинским диверсионным группам, проводятся внеплановые тренировки подразделений т.н. "МВД ЛНР/ДНР" по отработке способов подавления массовых беспорядков и протестных акций, в т.ч. с применением снайперских групп, которые прибыли после подготовки с территории России", - отметил спикер Минобороны.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине действует агентурный аппарат сети российских спецслужб - разведка



По его словам, российские оккупационные администрации скрывают результаты собственного мониторинга общественного мнения, умалчивая результаты опроса населения временно оккупированных территорий, проведенного с 1 по 10 октября. По данным разведки, соцопросы свидетельствуют о росте недовольства политикой РФ и усиления негативного отношения к идеологии т.н. "русского мира". По результатам опроса, более 75% жителей временно оккупированных территорий Донбасса выразило желание проживать в дальнейшем в Украине и менее 10% - на территории т.н. "ЛНР/ДНР".



Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупационная власть на временно оккупированных территориях вводит строгий контроль над перемещением и контактами мужчин призывного возраста.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОРДЛО распространяются слухи о повышении зарплат бюджетникам за деньги РФ - разведка



Кроме того, российское оккупационное командование под руководством сотрудников ФСБ РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводит контроль за предвыборными настроениями местного населения.