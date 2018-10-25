На Донбассе боевики готовятся противодействовать массовым протестам населения - разведка

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108299 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116216 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154607 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147906 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138151 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129009 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 173731 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118140 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141689 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Донбассе боевики готовятся противодействовать массовым протестам населения - разведка

На Донбассе боевики готовятся противодействовать массовым протестам населения - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование проводит среди личного состава внеплановые учения, истинная цель которых - отработать способы подавления массовых беспорядков и акций протеста на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передал корреспондент УНН.

"Российское оккупационное командование не исключает возможности обострения общественно-политической обстановки на временно оккупированной территории в ходе т.н. "выборов" 11 ноября. 23-26 октября под руководством представителей ФСБ РФ на полигонах российских оккупационных войск, под видом учений по противодействию украинским диверсионным группам, проводятся внеплановые тренировки подразделений т.н. "МВД ЛНР/ДНР" по отработке способов подавления массовых беспорядков и протестных акций, в т.ч. с применением снайперских групп, которые прибыли после подготовки с территории России", - отметил спикер Минобороны.

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По его словам, российские оккупационные администрации скрывают результаты собственного мониторинга общественного мнения, умалчивая результаты опроса населения временно оккупированных территорий, проведенного с 1 по 10 октября. По данным разведки, соцопросы свидетельствуют о росте недовольства политикой РФ и усиления негативного отношения к идеологии т.н. "русского мира". По результатам опроса, более 75% жителей временно оккупированных территорий Донбасса выразило желание проживать в дальнейшем в Украине и менее 10% - на территории т.н. "ЛНР/ДНР".

Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупационная власть на временно оккупированных территориях вводит строгий контроль над перемещением и контактами мужчин призывного возраста.

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Кроме того, российское оккупационное командование под руководством сотрудников ФСБ РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводит контроль за предвыборными настроениями местного населения.

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