Разведка: в ОРДЛО сформировали специальные группы для сбора информации об активистах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября УНН. В ОРДЛО сформированы специальные агитационные группы. Основной задачей указанных групп, кроме ведения пророссийской пропаганды и убеждения населения голосовать за избрание "правильных" кандидатов, является сбор информации о местных лидерах общественного мнения и активистах. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"За счет бюджетных организаций и учреждений сформированы специальные агитационные группы. Основной задачей указанных групп, кроме ведения пророссийской пропаганды и убеждения населения голосовать за избрание "правильных" кандидатов, является сбор информации о местных лидерах общественного мнения и активистах. В случае выявления отрицательного отношения таких лиц в органов власти "ЛНР/ДНР", или случаев подстрекательства граждан к протестам, представители агитационных групп обязаны немедленно информировать об этом штабы территориальной обороны", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине действует агентурный аппарат сети российских спецслужб - разведка
Кроме того боевики готовятся жестко реагировать на акции протеста, которые могут возникнуть в преддверии и во время так называемых выборов 11 ноября.
Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупационная власть на временно оккупированных территориях вводит строгий контроль над перемещением и контактами мужчин призывного возраста.