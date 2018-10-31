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В ЕС осудили проведение "выборов" в ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Восемь стран ЕС осуждают проведение на оккупированных территориях Донбасса так называемых "выборов" и призывают РФ остановить подготовку к ним. Такое заявление от имени Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Италии, Бельгии и Германии перед началом заседания Совета безопасности ООН озвучила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, передает корреспондент УНН.

"Мы, как государства-члены Европейского Союза, полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ. Мы осуждаем незаконные так называемые "выборы", запланированные на 11 ноября в неподконтрольных правительству районах так называемых "ЛНР" и "ДНР", - сказала она.

По словам Пирс, если такие выборы все же будут проведены, они будут противоречить обязательствам, сделанным в рамках Минских соглашении, и нарушать законодательство Украины. Такие незаконные выборы будут несовместимы с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

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"Мы призываем международное сообщество объединиться, чтобы оказать сопротивление этим выборам, которые только могут способствовать подрыву усилий, направленных на достижение мира в регионе. Мы призываем сепаратистов отказаться от планов проведения выборов и призываем Россию использовать ее значимое влияние с целью остановить проведение этих так называемых "выборов", - подчеркнула Постпред.

Представители европейских стран также приветствовали продление Верховной Радой закона об особом статусе Донбасса и призвали сепаратистов на востоке Украины придерживаться Минских договоренностей.

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"Россия должна сыграть свою роль, прекратив финансовую и военную поддержку сепаратистам, и отозвать свои вооруженные силы и военное оборудование с территории Украины", - добавила дипломат.

Напомним, во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что "выборы" на оккупированных территориях Донбасса, запланированные боевиками на 11 ноября, могут служить отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщал УНН, ранее в ЕС заявили, что так называемые "выборы" в ОРДО, запланированные на 11 ноября 2018 года, противоречат духу Минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

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