В ОРДЛО посилюються проукраїнські настрої - розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей посилюються проукраїнські настрої серед місцевого населення, що суттєво впливає на морально-психологічний стан особового складу російсько-окупаційних військ. Серед військовослужбовців передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ зростає небажання брати участь у бойових діях", - сказано у повідомлені.

У прес-службі підкреслили, що тільки за останні два тижні з позиції одного з передових підрозділів 1 АК дезертирувало дев’ять військовослужбовців, решта планують переводитися до тилових підрозділів або взагалі звільнятися зі служби.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики на Донбасі комплектують свої підрозділи військовими ЗС РФ і "казачками" - розвідка



Раніше українська розвідка повідомляла, що в ОРДЛО сформовано спеціальні агітаційні групи. Основним завданням зазначених груп, крім ведення проросійської пропаганди та переконання населення голосувати за обрання "правильних" кандидатів, є збір інформації про місцевих лідерів громадської думки і активістів.