Бойовики на Донбасі комплектують свої підрозділи військовими ЗС РФ і "казачками" - розвідка

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Командування російських окупаційних військ на Донбасі через провальну призовну кампанію комплектує свої підрозділи за рахунок кадрових військових ЗС РФ і спеціальних груп "Всевеликого войска Донського". Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані розвідки, передає УНН.