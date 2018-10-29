Бойовики на Донбасі комплектують свої підрозділи військовими ЗС РФ і "казачками" - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Командування російських окупаційних військ на Донбасі через провальну призовну кампанію комплектує свої підрозділи за рахунок кадрових військових ЗС РФ і спеціальних груп "Всевеликого войска Донського". Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані розвідки, передає УНН.
“Зважаючи на провальну кампанію т.зв. призову на військову службу населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, командування російських окупаційних військ комплектує особовим складом підрозділи з’єднань і частин 1-го та 2-го АК ЗС РФ за рахунок прибуваючих з території Росії кадрових військовослужбовців ЗС РФ та спеціальних груп т.зв. „Всевеликого войска Донського“”, — розповів Д.Гуцуляк.
За даними розвідки, перед призначенням до передових підрозділів усі кандидати перевіряються російськими інструкторами та проходять спеціальні інструктажі щодо встановлення взаємовідносин з місцевим населенням.
“Зокрема, ставлення до місцевих жителів з боку прибулих у жовтні ц.р. т.зв. „казачков“ суттєво відрізняється від звичної поведінки цієї категорії осіб. Так, новоприбулі особи проявляють надзвичайну зацікавленість у спілкуванні з місцевим населенням, демонструючи високий рівень ідеологічної підготовки у просуванні ідей т.зв. „руського миру“, цілеспрямовано нав’язують місцевим жителям проросійські погляди та зневажливе ставленням до всього українського, беруть активну участь в агітаційних заходах, пов’язаних з т.зв. „виборами“ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада ц.р.”, — зазначили в Міноборони.
Як повідомляв УНН, в ОРДЛО сформували спеціальні групи для збору інформації про активістів.