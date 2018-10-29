Бойовики на Донбасі комплектують свої підрозділи військовими ЗС РФ і "казачками" - розвідка

ukru
Ексклюзив
15:27 • 23338 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 58390 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 115002 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 101716 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 93386 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 109207 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 125764 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74164 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82304 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 162091 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
5 м/с
69 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 61562 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 111322 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 87321 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 67888 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 65985 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 114986 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 125755 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 162082 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 507047 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 586783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 2738 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 5603 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 19245 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 52606 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56666 перегляди
Актуальне
Бойовики на Донбасі комплектують свої підрозділи військовими ЗС РФ і "казачками" - розвідка

Бойовики на Донбасі комплектують свої підрозділи військовими ЗС РФ і "казачками" - розвідка

Київ • УНН

 • 5935 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Командування російських окупаційних військ на Донбасі через провальну призовну кампанію комплектує свої підрозділи за рахунок кадрових військових ЗС РФ і спеціальних груп "Всевеликого войска Донського". Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані розвідки, передає УНН.

“Зважаючи на провальну кампанію т.зв. призову на військову службу населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, командування російських окупаційних військ комплектує особовим складом підрозділи з’єднань і частин 1-го та 2-го АК ЗС РФ за рахунок прибуваючих з території Росії кадрових військовослужбовців ЗС РФ та спеціальних груп т.зв. „Всевеликого войска Донського“”, — розповів Д.Гуцуляк.

За даними розвідки, перед призначенням до передових підрозділів усі кандидати перевіряються російськими інструкторами та проходять спеціальні інструктажі щодо встановлення взаємовідносин з місцевим населенням.

“Зокрема, ставлення до місцевих жителів з боку прибулих у жовтні ц.р. т.зв. „казачков“ суттєво відрізняється від звичної поведінки цієї категорії осіб. Так, новоприбулі особи проявляють надзвичайну зацікавленість у спілкуванні з місцевим населенням, демонструючи високий рівень ідеологічної підготовки у просуванні ідей т.зв. „руського миру“, цілеспрямовано нав’язують місцевим жителям проросійські погляди та зневажливе ставленням до всього українського, беруть активну участь в агітаційних заходах, пов’язаних з т.зв. „виборами“ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада ц.р.”, — зазначили в Міноборони.

Як повідомляв УНН, в ОРДЛО сформували спеціальні групи для збору інформації про активістів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83