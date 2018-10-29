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Боевики на Донбассе комплектуют свои подразделения военными ВС РФ и "казачками" - разведка

Киев  •  УНН

 • 5933 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Командование российских оккупационных войск в Донбассе из-за провальной призывной кампании комплектует свои подразделения за счет кадровых военных ВС РФ и специальных групп "Всевеликого войска Донского". Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки, передает УНН.

“Учитывая провальную кампанию т.н. призыва на военную службу населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, командование российских оккупационных войск комплектует личным составом подразделения соединений и частей 1-го и 2-го АК ВС РФ за счет прибывающих с территории России кадровых военнослужащих ВС РФ и специальных групп т .зв. „Всевеликого войска Донского“”, — рассказал Д.Гуцуляк.

По данным разведки, перед назначением в передовые подразделения все кандидаты проверяются российскими инструкторами и проходят специальные инструктажи по установлению взаимоотношений с местным населением.

“В частности, отношение к местным жителям со стороны прибывших в октябре с.г. т.н. „казачков“ существенно отличается от привычного поведения этой категории лиц. Так, новоприбывшие лица проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местным населением, демонстрируя высокий уровень идеологической подготовки в продвижении идей т.н. „русского мира“, целенаправленно навязывают местным жителям пророссийские взгляды и пренебрежительное отношение ко всему украинскому, активно участвуют в агитационных мероприятиях, связанных с т.н. „выборами“ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября с.г.”, — отметили в Минобороны.

Как сообщал УНН, в ОРДЛО сформировали специальные группы для сбора информации об активистах.

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