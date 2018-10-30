В ОРДЛО усиливаются проукраинские настроения - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливаются проукраинские настроения среди местного населения, что существенно влияет на морально-психологическое состояние личного состава российско-оккупационных войск. Среди военнослужащих передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ растет нежелание участвовать в боевых действиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что только за последние две недели с позиции одного из передовых подразделений 1 АК дезертировали девять военнослужащих, остальные планируют переводиться в тыловые подразделения или вообще освобождаться от службы.



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Ранее украинская разведка сообщала, что в ОРДЛО сформированы специальные агитационные группы. Основной задачей указанных групп, кроме ведения пророссийской пропаганды и убеждения населения голосовать за избрание "правильных" кандидатов, является сбор информации о местных лидерах общественного мнения и активистах.