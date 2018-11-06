Россия на минских переговорах сделала заявление по "выборам" в ОРДЛО

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся сегодня в Минске. Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений. Об этом по итогам переговоров заявила представительница Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.