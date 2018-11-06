Россия на минских переговорах сделала заявление по "выборам" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся сегодня в Минске. Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений. Об этом по итогам переговоров заявила представительница Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"В Минске сегодня состоялось заседание ТКГ и рабочих групп. На всех группах украинская сторона поставила вопрос отмены псевдовыборов, организованных Кремлем на оккупированном Донбассе, их непризнания. РФ сегодня официально заявила, что признают результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов", - заявила она.
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Она напомнила, что эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН.
"Их не признает мир, кроме страны-организатора РФ. И, к сожалению, эта авантюра будет иметь серьезные последствия с сфере безопасности и политические последствия", - отметила она.
"Важно: спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ Мартин Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске: псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений", - добавила Геращенко.
Напомним, в фейковых выборах, которые оккупанты намерены провести 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, намерены принять участие не более 30 процентов местного населения.