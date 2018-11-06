Бойовики погрожують покаранням за неучасть у фейкових виборах в ОРДЛО

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ватажки російсько-терористичних угруповань обіцяють притягувати до відповідальності громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, за неучасть у голосуванні на фейкових виборах 11 листопада. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.