Бойовики погрожують покаранням за неучасть у фейкових виборах в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ватажки російсько-терористичних угруповань обіцяють притягувати до відповідальності громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, за неучасть у голосуванні на фейкових виборах 11 листопада. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації вживають заходи для запобігання провалу так званих "виборів" 11 листопада цього року через загрозу низької явки виборців, у тому числі військовослужбовців з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ, серед яких понад 40% схильні уникнути голосування", - сказав Гуцуляк.
За його словами, у зв’язку з цим, з 5 листопада розпочато процес дострокового примусового залучення до голосування особового складу у більшості підрозділів російських окупаційних військ. Зокрема, командири передових підрозділів зобов’язані спільно з представниками виїзних виборчих дільниць забезпечити участь у голосуванні 100% особового складу та цивільного населення, яке перебуває у районах розташування передових позицій окупантів і включене до списків виборців.
"Водночас російським окупаційним режимом активно розповсюджуються чутки про посилення відповідальності виборців, які без поважних причин не братимуть участі у голосуванні. Найбільш суворі покарання загрожують пенсіонерам і працівникам "бюджетної сфери", - зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, на фейкових виборах, які окупанти мають намір провести 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, має намір взяти участь не більше 30 відсотків місцевого населення.