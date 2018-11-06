Боевики угрожают наказанием за неучастие в фейковых выборах в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Главари российско-террористических группировок обещают привлекать к ответственности граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, за неучастие в голосовании на фейковых выборах 11 ноября. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации принимают меры для предотвращения провала так называемых "выборов" 11 ноября этого года из-за угрозы низкой явки избирателей, в том числе военнослужащих соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, среди которых более 40% склонны избежать голосования", - сказал Гуцуляк.
По его словам, в связи с этим, с 5 ноября начат процесс досрочного принудительного привлечения к голосованию личного состава в большинстве подразделений российских оккупационных войск. В частности, командиры передовых подразделений обязаны совместно с представителями выездных избирательных участков обеспечить участие в голосовании 100% личного состава и гражданского населения, находящегося в районах расположения передовых позиций оккупантов и включенного в списки избирателей.
"Вместе с тем российским оккупационным режимом активно распространяются слухи об усилении ответственности избирателей, которые без уважительных причин не будут участвовать в голосовании. Наиболее суровые наказания грозят пенсионерам и работникам "бюджетной сферы", - отметил Гуцуляк.
Напомним, в фейковых выборах, которые оккупанты намерены провести 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, намерены принять участие не более 30 процентов местного населения.