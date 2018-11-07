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Украина призвала к новым санкциям против РФ из-за фейковых выборов в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 10486 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области 11 ноября должны запустить введение новых санкций в отношении РФ. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Дипломатической академии при МИД в Киеве, передает УНН.

"Никакого компромисса в отношении российской агрессии, и особенно - в вопросах санкций до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета над всеми оккупированными и аннексированными территориями", - сказал он.

По словам Президента, любые намеки на ослабление давления провоцируют Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе, включая отстранение развертывания полноценной миротворческой миссии ООН на базе мандата Совета безопасности, так и на новые репрессии против украинцев, крымских татар, разжигает агрессивные аппетиты Кремля.

"Поэтому мы ожидаем, что так называемые "фейковые" выборы, которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций и покажут, что терпение запада является не безграничным. Время говорить не об ослаблении санкций против РФ, а об их усилении", - подчеркнул он.

Напомним, очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся 6 ноября в Минске. По словам представительницы Украины в одной из подгрупп на минских переговорах Ирины Геращенко, Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же "выборов" в ОРДЛО, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы категорически противоречат духу и букве минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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