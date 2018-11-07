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У США закликали жителів Донбасу бойкотувати “вибори” в ОРДЛО

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Жителям східної України слід бойкотувати “вибори” на Донбасі, призначені окупантами на 11 листопада, які не відповідають ані мінським угодам, ані українському законодавству. Про це сьогодні заявили в Посольстві США в Україні, передає УНН з посиланням на Twitter дипустанови.

“У той час як Україна робить позитивні кроки щодо зміцнення миру, Росія роздмухує конфлікт, організовуючи бутафорські „вибори“. Жителям східної України слід бойкотувати ці „вибори“, які не відповідають ні Мінським угодам, ні українському законодавству”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, напередодні у Мінську Росія офіційно заявила, що визнає результати “виборів” в ОРДЛО.

Нагадаємо, на фейкових виборах, які окупанти мають намір провести 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, має намір взяти участь не більше 30 відсотків місцевого населення.

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