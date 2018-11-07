В США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Жителям восточной Украины следует бойкотировать "выборы" на Донбассе, назначенные оккупантами на 11 ноября, которые не соответствуют ни минским соглашениям, ни украинскому законодательству. Об этом сегодня заявили в Посольстве США в Украине, передает УНН со ссылкой на Twitter диппредставительства.
“В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские ”выборы“. Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти “выборы”, которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству“, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, накануне в Минске Россия официально заявила, что признает результаты “выборов” в ОРДЛО.
Напомним, в фейковых выборах, которые оккупанты намерены провести 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, намерены принять участие не более 30% местного населения.