Глава СБУ призвал жителей в ОРДЛО игнорировать "выборы" 11 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призывает жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей игнорировать так называемые "выборы", которые запланированы на 11 ноября. Об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Так называемые главы "ДНР/ЛНР" уже назначены в Москве. И это - Пушилин и Пасечник... Хочу обратиться к жителям Донбасса: пойдете ли вы на эти "выборы", не пойдете - руководители уже назначены. Лучше не ходите, ибо это нарушение украинского законодательства... Эти бутафорские выборы срежиссированы в Москве... Так было в 2014 году, так будет и сегодня", - сказал Грицак.
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Напомним, по словам представительницы Украины в одной из подгрупп на минских переговорах по Донбассу Ирины Геращенко, Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же "выборов" в ОРДЛО, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы категорически противоречат духу и букве минских соглашений.
Как сообщал УНН, ранее в США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО.
В ЕС заявили, что "выборы" в ОРДЛО, запланированные на 11 ноября 2018 года, противоречат духу минских соглашений.