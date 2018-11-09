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В СБУ назвали выделенную РФ сумму на фейковые выборы в ОРДЛО

В СБУ назвали выделенную РФ сумму на фейковые выборы в ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. По данным Службы безопасности Украины, российские кураторы выделили на проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 100 млн рублей (около 41,6 млн грн). Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"На выборы перечислено 100 миллионов рублей. Предлагали 50, но выпросили 100", - сказал Грицак.

При этом он отметил, что в соответствии с задачами, которые поставлены оккупационной власти со стороны кремлевских кураторов, "результаты выборов" будут объявлены уже в день "голосования".

"Результаты выборов планируют объявить 11 ноября уже после обеда. Сначала хотели после 12 часов, но перенесли на после 16-и", - сказал глава СБУ.

Также он сообщил, что согласно данным СБУ, только в "ДНР" "ожидают около 40 наблюдателей из 25 стран". Но, как отметил Грицак, львиная доля так называемых "наблюдателей" назначена из числа наемников НВФ.

В то же время Грицак отметил, что определенная часть членов НВФ уже досрочно "проголосовала". В том числе - "голосовали" боевики из числа российских наемников.

"По замыслу Кремля, "легитимно избранные" лидеры псевдореспублик необходимы для принуждения украинской власти сесть с ними за стол переговоров для решения дальнейшей судьбы этого региона", - сказал Грицак.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак призывает жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей игнорировать так называемые "выборы", которые запланированы на 11 ноября.

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Напомним, по словам представительницы Украины в одной из подгрупп на минских переговорах по Донбассу Ирины Геращенко, Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же "выборов" в ОРДЛО, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы категорически противоречат духу и букве минских соглашений.

Как сообщал УНН, ранее в США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО.

В ЕС заявили, что "выборы" в ОРДЛО, запланированные на 11 ноября 2018 года, противоречат духу минских соглашений.

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