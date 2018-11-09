В СБУ назвали выделенную РФ сумму на фейковые выборы в ОРДЛО

КИЕВ. 9 ноября. УНН. По данным Службы безопасности Украины, российские кураторы выделили на проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 100 млн рублей (около 41,6 млн грн). Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.