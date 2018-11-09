Организаторам "выборов" в ОРДЛО грозит пожизненное заключение

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях начало уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины относительно организаторов так называемых выборов в ОРДЛО, запланированных на 11 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

По данным пресс-службы, уголовное производство открыто по ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

"Установлено, что на временно оккупированной территории лицами, причастными к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР", контролируемыми Российской Федерацией, осуществляются противоправные умышленные действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а именно - проводятся мероприятия по организации и проведению 11.11.2018 так называемых "выборов главы ДНР и депутатов народного совета ДНР", - отметили в ведомстве.

При этом в ГПУ отметили, что санкция инкриминируемой статьи организаторам так называемых выборов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборов 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.

По данным Службы безопасности Украины, российские кураторы выделили на проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 100 млн рублей (около 41,6 млн грн).

Ранее в США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО.

На фейковых выборах, которые оккупанты намерены провести 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, намерены принять участие не более 30 процентов местного населения.

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