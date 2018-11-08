ЄС та США не визнають результати “виборів” на окупованому Донбасі - Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Жодна з умов, необхідних для проведення легітимних виборів на Донбасі, наразі не існує. Про це під час телефонного брифінгу в Брюсселі сказав спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.
“Росія наразі є “в процесі” організації виборів на окупованих територіях в Україні у так званих “ЛНР” та “ДНР”, — сказав спецпредставник.
Такий розвиток подій дуже непокоїть, оскільки, зокрема, суперечить мінським домовленостям, зазначив він.
“Ми втім підтримуємо саму ідею проведення виборів, і це є частиною мінських домовленостей. Це мають бути вибори легітимної місцевої влади", — сказав Волкер.
Спецпредставник США зауважив, що вибори не мають суперечити українській конституції.
"Такі вибори мають бути проведені на безпечній, захищеній території, де люди можуть говорити вільно, кандидати можуть вільно проводити кампанії, має бути свобода пересування. Жодна з цих умов не існує наразі”, - наголосив Волкер.
“Ні в якому разі ніхто з ЄС чи США не визнає результати таких виборів”, — додав він.
Як повідомляв УНН, раніше в США закликали жителів Донбасу бойкотувати “вибори” в ОРДЛО.
В ЄС заявили, що “вибори” в ОРДО, заплановані на 11 листопада 2018 року, суперечать духу Мінських угод.