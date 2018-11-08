ЄС та США не визнають результати “виборів” на окупованому Донбасі - Волкер

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Жодна з умов, необхідних для проведення легітимних виборів на Донбасі, наразі не існує. Про це під час телефонного брифінгу в Брюсселі сказав спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.