ЕС и США не признают результаты "выборов" на оккупированном Донбассе - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ни одно из условий, необходимых для проведения легитимных выборов на Донбассе, пока не существует. Об этом во время телефонного брифинга в Брюсселе сказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент УНН.
"Россия сейчас есть "в процессе" организации выборов на оккупированных территориях в Украине в так называемых "ЛНР" и "ДНР", - сказал спецпредставитель.
Такое развитие событий очень беспокоит, поскольку, в частности, противоречит минским договоренностям, отметил он.
"Мы, впрочем, поддерживаем саму идею проведения выборов, и это является частью минских договоренностей. Это должны быть выборы легитимной местной власти", - сказал Волкер.
Спецпредставитель США отметил, что выборы не должны противоречить украинской конституции.
"Такие выборы должны быть проведены на безопасной, защищенной территории, где люди могут говорить свободно, кандидаты могут свободно проводить кампании, должна быть свобода передвижения. Ни одно из этих условий не существует в настоящее время", - отметил Волкер.
"Ни в коем случае никто из ЕС или США не признает результаты таких выборов", - добавил он.
Как сообщал УНН, ранее в США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО.
В ЕС заявили, что "выборы" в ОРДО, запланированные на 11 ноября 2018 года, противоречат духу Минских соглашений.