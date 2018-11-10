В ЕС сделали сильное заявление накануне "выборов" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Так называемые "выборы", запланированные оккупантами в неподконтрольных правительству районах на 11 ноября 2018 года, Евросоюз считает незаконными и нелегитимными и не будет признавать их. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени всего ЕС, передает УНН со ссылкой на документ.
"Напоминая о нашем заявление от 5 ноября 2014 года, ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября 2018 года на неподконтрольных правительству территориях так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", незаконными и нелегитимными и не будет признавать их. ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям и нарушают суверенитет и право Украины", - подчеркнула Могерини в своем заявлении.
По ее словам, минские соглашения предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства и в рамках стандартов и наблюдений ОБСЕ. Эти причины, подчеркнула она, делают эти так называемые "выборы" недействительными.
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"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная со всестороннего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предусматривают", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборов 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.
Ранее в США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО.
В ГПУ заявили, что санкция инкриминируемой статьи организаторам так называемых выборов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.