Климкин пообещал России наказание за "выборы" в ОРДЛО

"Россия хочет организовать фейковые выборы на территории оккупированного Донбасса. Там уже есть российская оккупационная администрация. Поэтому это - не цирковоц русский спектакль, это - преступление", - сказал министр.

По его словам, Россия совершает преступление против тех, кто страдает на оккупированной территории, против Украины и международного права.

"За преступления обязательно будет наказание, обычно в виде санкций, и обычно в виде того, что любой цивилизованный человек не будет это преступление воспринимать", - заявил Климкин.

В соцсети под видео он также отметил, что вместе с партнерами Украины уже работает над этим.

"Россия не хотела мира в 2014 году, не хочет этого и сейчас. Поэтому я призываю всех, кто страдает на оккупированных территориях, не только как министр иностранных дел, просто человеческий призыв: не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не берите в них участие, не дайте РФ легитимизировать выборы, не дайте России легитимизировать оккупацию Донбасса", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, "выборы", запланированные оккупантами в неподконтрольных правительству районах на 11 ноября 2018 года, Евросоюз считает незаконными и нелегитимными и не будет признавать их.

Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборов 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.