МЗС України висловило протест у зв’язку з “виборами” в ОРДЛО

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення сьогодні псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України. Про це з посиланням на прес-службу МЗС України повідомляє УНН.