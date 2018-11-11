МЗС України висловило протест у зв’язку з “виборами” в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення сьогодні псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України. Про це з посиланням на прес-службу МЗС України повідомляє УНН.
Як зазначили у міністерстві, спроба Росії виправдати, організувати та згодом легітимізувати процес фейкового “голосування” на окупованому Донбасі є кричущим порушенням норм і принципів міжнародного права, українського законодавства, а також суверенітету та територіальної цілісності України.
“Росія, як сторона збройного конфлікту на Донбасі та підписант Мінських домовленостей, вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за ними. У цьому зв’язку, знову наголошуємо, що результати цих псевдовиборів є юридично нікчемними, не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Легітимні вибори на Донбасі можуть бути проведені лише у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням спостереження БДІПЛ ОБСЄ”, — підкреслили у МЗС.
“Закликаємо міжнародне співтовариство до посилення політичного та економічного тиску на Кремль, а також запровадження нових санкцій проти держави-окупанта та осіб, які брали безпосередню участь в організації цих бутафорських “виборів”, — резюмували у МЗС.
Нагадаємо, на так званих “виборах” глав і депутатів самопроголошених Донецької і Луганської псевдореспублік відкрилися дільниці для голосування.
Як раніше інформував УНН, Президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС підняти питання незаконності так званих “виборів” на Донбасі в рамках Європейського союзу, ряду міжнародних організацій, а також отримати відповідну реакцію США і країн “Великої сімки”.