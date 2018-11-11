МИД Украины выразил протест в связи с "выборами" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению сегодня псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Украины сообщает УНН.
Как отметили в министерстве, попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним. В этой связи, вновь подчеркиваем, что результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ ", - подчеркнули в МИД.
"Призываем международное сообщество к усилению политического и экономического давления на Кремль, а также введение новых санкций против государства-оккупанта и лиц, принимавших непосредственное участие в организации этих бутафорских" выборов ", - резюмировали в МИД.
Напомним, на так называемых "выборах" глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской псевдореспублик открылись участки для голосования.
Как ранее информировал УНН, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение МИД поднять вопрос незаконности так называемых "выборов" на Донбассе в рамках Европейского союза, ряда международных организаций, а также получить ответную реакцию США и стран "Большой семерки".