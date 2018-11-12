Німеччина та Франція вважають незаконними псевдовибори на окупованій частині Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступили зі спільною заявою після зустрічі з главою Української держави Петром Порошенком у Парижі, в якій засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори, інформує УНН.
Як мовиться в заяві, яку оприлюднила прес-служба німецького уряду, Макрон і Меркель “наголосили, що незаконні і нелегітимні „вибори“ в окремих районах Донецької і Луганської областей, проведені сьогодні (11 листопада — прим. УНН) всупереч численним закликам світової спільноти, суперечать духові мінських домовленостей і декларації голів держав та урядів чотирьох країн „нормандського формату“, узгодженої ними одночасно з Мінським комплексом заходів у лютому 2015 року”.
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Фрацнузький президент та канцлекра Німеччини наголосили, що “проведення цих так званих виборів підриває територіальну цілісність і суверенітет України”, мовиться в заяві.
Обидва керівники наголосили, що місцеві вибори у згаданих регіонах можуть відбуватися тільки відповідно до мінських домовленостей, і, таким чином, відповідно до стандартів ОБСЄ і законодавства України.
Вони також нагадали про відповідальність усіх сторін конфлікту в Східній Україні за повне дотримання мінських угод, режиму припинення вогню і домовленостей про відвід важких озброєнь. Європейські лідери також рішуче підтримали обмін утримуваними особами і звільнення політичних в’язнів до кінця року.
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Як раніше інформував УНН, у так званих “ДНР” та “ЛНР” оголосили перші результати псевдовиборів голів “республік”: очікувано лідирують чинні ватажки Денис Пушилін та Леонід Пасічник.
Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.