МЗС Канади стурбоване "виборами" на окупованій частині Донбасу і вважає їх незаконними
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Канада стурбована проведенням в окремих районах Донецької та Луганської областей так званих “виборів” і вважає їх нелегітимними. Про це в суботу йдеться в заяві канадського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
“Канада дуже стурбована незаконними виборами, проведення яких заплановано в донецькому та луганському регіонах 11 листопада. Необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність України”, — зазначили у відомстві. У МЗС Канади також засудили дії Росії, які “ігнорують міжнародні норми і ще більше загрожують життю на сході України”.
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Як ідеться у заяві, з 2014 року Канада виділила 750 млн доларів міжнародної допомоги Україні, включно з коштами на розвиток, зусилля зі стабілізації та встановленню безпеки, і гуманітарну допомогу.
У МЗС Канади зазначили, що канадці “і надалі будуть підтримувати народ України”.
Як раніше іфнормував УНН, у неділю, 11 листопада, на окупованій частині Донбасу відбудуться так звані “вибори” глав і депутатів “народних рад”. Рішення про проведення “виборів” було прийнято через тиждень після загибелі в результаті вибуху ватажка “ДНР” Олександра Захарченко. Київ заявив, що вибори у псевдореспубліках порушують законодавство України та йдуть врозріз із мінськими угодами.
Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.