МИД Канады обеспокоено "выборами" на оккупированной части Донбасса и считает их незаконными
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Канада обеспокоена проведением в отдельных районах Донецкой и Луганской областей так называемых “выборов” и считает их нелегитимными. Об этом в субботу говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства, передает УНН.
“Канада очень обеспокоена незаконными выборами, проведение которых запланировано в донецком и луганском регионах 11 ноября. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины”, - отметили в ведомстве. В МИД Канады также осудили действия России, “игнорирующие международные нормы и еще больше угрожающие жизни на востоке Украины”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко поручил МИД поднять вопрос непризнания “выборов” на оккупированной части Донбасса в рамках ЕС, ООН и G7
Как говорится в заявлении, с 2014 года Канада выделила 750 млн долларов международной помощи Украине, включая средства на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности и гуманитарную помощь.
В МИД Канады отметили, что канадцы “и в дальнейшем будут поддерживать народ Украины”.
Как ранее ифнормував УНН, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированной части Донбасса состоятся так называемые “выборы” глав и депутатов “народных советов”. Решение о проведении “выборов” было принято через неделю после гибели в результате взрыва главаря “ДНР” Александра Захарченко. Киев заявил, что выборы в псевдореспубликах нарушают законодательство Украины и идут вразрез с минскими соглашениями.
Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборы 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.