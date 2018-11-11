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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106787 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113638 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151233 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145515 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136951 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171908 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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МИД Канады обеспокоено "выборами" на оккупированной части Донбасса и считает их незаконными

МИД Канады обеспокоено "выборами" на оккупированной части Донбасса и считает их незаконными

Киев  •  УНН

 • 9862 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Канада обеспокоена проведением в отдельных районах Донецкой и Луганской областей так называемых “выборов” и считает их нелегитимными. Об этом в субботу говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства, передает УНН.

“Канада очень обеспокоена незаконными выборами, проведение которых запланировано в донецком и луганском регионах 11 ноября. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины”, - отметили в ведомстве. В МИД Канады также осудили действия России, “игнорирующие международные нормы и еще больше угрожающие жизни на востоке Украины”.

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Как говорится в заявлении, с 2014 года Канада выделила 750 млн долларов международной помощи Украине, включая средства на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности и гуманитарную помощь.

В МИД Канады отметили, что канадцы “и в дальнейшем будут поддерживать народ Украины”.

Как ранее ифнормував УНН, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированной части Донбасса состоятся так называемые “выборы” глав и депутатов “народных советов”. Решение о проведении “выборов” было принято через неделю после гибели в результате взрыва главаря “ДНР” Александра Захарченко. Киев заявил, что выборы в псевдореспубликах нарушают законодательство Украины и идут вразрез с минскими соглашениями.

Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборы 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.

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