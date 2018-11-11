У самопроголошених “ДНР” і “ЛНР” оголосили перші результати псевдовиборів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У так званих “ДНР” та “ЛНР” оголосили перші результати псевдовиборів голів “республік”: лідирують чинні ватажки Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАРС.
Після підрахунку 27,9% бюлетенів у “ДНР” лідирує тимчасово виконуючий обов’язки глави псевдореспубліки Денис Пушилін, він набирає 57,3% голосів. На “виборах” у так звану “Народну раду “ДНР” перемагає рух “Донецька республіка” із 74,3% голосів, рух “Вільний Донбас” отримує 25,7%.
У “ЛНР” на першому місці з 70,42% голосів виборців йде також виконуючий обов’язки глави псевдореспубліки — Леонід Пасічник.
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Як раніше інформував УНН, у неділю в "ДНР" пройшли псевдовибори голови та депутатів "Народної ради". Рішення про проведення “виборів” було прийнято через тиждень після загибелі в результаті вибуху ватажка “ДНР” Олександра Захарченко. Київ заявив, що вибори у псевдореспубліках порушують законодавство України та йдуть врозріз із мінськими угодами.
Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.