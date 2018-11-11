В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили первые результаты псевдовыборов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявили первые результаты псевдовыборов глав “республик”: лидируют действующие главари Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
После подсчёта 27,9% бюллетеней в “ДНР” лидирует временно исполняющий обязанности главы псевдореспублики Денис Пушилин, он набирает 57,3% голосов. На “выборах” в так называемую “Народный совет “ДНР” побеждает движение “Донецкая республика” с 74,3% голосов, движение “Свободный Донбасс” получает 25,7%.
В “ЛНР” на первом месте с 70,42% голосов избирателей идет также исполняющий обязанности главы псевдореспубликы — Леонид Пасечник.
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Как ранее информировал УНН, в воскресенье в “ДНР” прошли псевдовыборы глав и депутатов в “Народный совет”. Решение о проведении “выборов” было принято через неделю после гибели в результате взрыва главаря “ДНР” Александра Захарченко. Киев заявил, что выборы в псевдореспубликах нарушают законодательство Украины и идут вразрез с минскими соглашениями.
Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборы 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.