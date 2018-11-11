В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили первые результаты псевдовыборов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107113 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114186 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152065 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146020 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137236 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128563 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172395 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили первые результаты псевдовыборов

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили первые результаты псевдовыборов

Киев  •  УНН

 • 27302 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявили первые результаты псевдовыборов глав “республик”: лидируют действующие главари Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

После подсчёта 27,9% бюллетеней в “ДНР” лидирует временно исполняющий обязанности главы псевдореспублики Денис Пушилин, он набирает 57,3% голосов. На “выборах” в так называемую “Народный совет “ДНР” побеждает движение “Донецкая республика” с 74,3% голосов, движение “Свободный Донбасс” получает 25,7%.

В “ЛНР” на первом месте с 70,42% голосов избирателей идет также исполняющий обязанности главы псевдореспубликы — Леонид Пасечник.

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Как ранее информировал УНН, в воскресенье в “ДНР” прошли псевдовыборы глав и депутатов в “Народный совет”. Решение о проведении “выборов” было принято через неделю после гибели в результате взрыва главаря “ДНР” Александра Захарченко. Киев заявил, что выборы в псевдореспубликах нарушают законодательство Украины и идут вразрез с минскими соглашениями.

Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборы 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.

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