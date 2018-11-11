“Іноземних спостерігачів” на “виборах” в ОРДЛО попередили про відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Представники іноземних держав, яких окупаційна влада Донбасу називає “міжнародними спостерігачами” на псевдовиборах в ОРДЛО нестимуть кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону україни. Про це у Facebook написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає УНН.
“Доречі, вже вступив в силу Закон про кримінальну (!) відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Як я розумію, всі ті „международные наблюдатели“ перетнули кордон саме таким чином. Отже, кримінальне провадження, заочне засудження, „Інтерпол“... Так?”, — написав Тука.
Нагадаємо, сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбуваються фейкові вибори. За інформацією окремих ЗМІ, “спостерігати за голосуванням прибули понад 90 активістів із 20 країн”.
Як повідомляв УНН, попередньо в Росії вже намалювали для підтримки Пушиліна в “ДНР” — 55 відсотків, для Пасічника в “ЛНР” — 60 відсотків. Явка на “вибори” має скласти 73 відсотки.