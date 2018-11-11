Окупанти заманюють громадян на “вибори” в ОРДЛО дешевими харчами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Окупаційна влада для збільшення явки на псевдовибори у Луганській і Донецькій областях заманює громадян дешевим хлібом, овочами та олією. Про це у Facebook повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Спектакль розпочався. В кращих традиціях СРСР в ОРДЛО відбуваються так звані вибори. Кремлем поставлено завдання: до 12:00 повідомити про явку не менш 50% „виборців“. Масово відбуваються містифікації, заради телевізійної картинки про „черги бажаючих проголосувати“. На дільницях організували пункти з продажу дешевшого, ніж завжди хліба, але не більше 2 буханки в руки, овочів, олії”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в СБУ, “показово, що самим популярним кандидатом є Чак Норріс, за якого масово віддають голоси нечисельні “виборці”.
Також у СБУ наголосили, що на окупованих територіях з невідомих причин зник мобільний зв’язок і припинив роботу сайт так званого “центрвиборчкому”.
Нагадаємо, попередньо в Росії вже намалювали для підтримки Пушиліна в “ДНР” — 55 відсотків, для Пасічника в “ЛНР” — 60 відсотків. Явка на “вибори” має скласти 73 відсотки.
Як повідомляв УНН, на так званих “виборах” глав і депутатів самопроголошених Донецької і Луганської псевдореспублік відкрилися дільниці для голосування.