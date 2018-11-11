Оккупанты заманивают граждан на "выборы" в ОРДЛО дешевыми продуктами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Оккупационные власти для увеличения явки на псевдовыборах в Луганской и Донецкой областях привлекают граждан дешевым хлебом, овощами и маслом. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Спектакль начался. В лучших традициях СССР в ОРДЛО происходят так называемые выборы. Кремлем поставлена задача: до 12:00 сообщить о явке не менее 50% "избирателей". Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки об "очереди желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже дешевого, чем обычно хлеба, но не более 2 буханки в руки, овощей, масла", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, "показательно, что самым популярным кандидатом является Чак Норрис, за которого массово отдают голоса немногочисленные "избиратели".
Также в СБУ отметили, что на оккупированных территориях по неизвестным причинам исчезла мобильная связь и прекратил работу сайт так называемого "центризбиркома".
Напомним, ранее в России уже нарисовали для поддержки Пушилина в "ДНР" - 55 процентов, для Пасечника в "ЛНР" - 60 процентов. Явка на "выборы" должен составить 73 процента.
Как сообщал УНН, на так называемых "выборах" глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской псевдореспублик открылись участки для голосования.