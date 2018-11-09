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Росія вже намалювала кількість голосів для ватажків "Л/ДНР" на псевдовиборах - СБУ

Росія вже намалювала кількість голосів для ватажків "Л/ДНР" на псевдовиборах - СБУ

Київ • УНН

 • 8783 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російські куратори "Л/ДНР" визначили, яку кількість голосів мають набрати нові ватажки псевдореспублік за результатами фейкових виборів, призначених на 11 листопада. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

“За нашими даними, попередньо в Росії вже намалювали для підтримки Пушиліна в "ДНР" — 55 відсотків, для Пасічника в "ЛНР" — 60 відсотків. Явка на „вибори“ має скласти 73 відсотки”, — сказав Грицак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова СБУ закликав жителів в ОРДЛО ігнорувати "вибори" 11 листопада

Нагадаємо, за словами представниці України в одній з підгруп на мінських переговорах щодо Донбасу Ірини Геращенко, Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж "виборів" в ОРДЛО, а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори категорично суперечать духу і букві мінських угод.

Як повідомляв УНН, раніше у США закликали жителів Донбасу бойкотувати "вибори" в ОРДЛО.

У ЄС заявили, що "вибори" в ОРДЛО, заплановані на 11 листопада 2018 року, суперечать духу мінських угод.

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