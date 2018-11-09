Россия уже нарисовала количество голосов для главарей "Л/ДНР" на псевдовыборах - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российские кураторы "Л/ДНР" определили, какое количество голосов должны набрать новые главари псевдореспублик по результатам фейковых выборов, назначенных на 11 ноября. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"По нашим данным, предварительно в России уже нарисовали для поддержки Пушилина в "ДНР" - 55 процентов, для Пасечника в "ЛНР" - 60 процентов. Явка на "выборы" должен составить 73 процента", - сказал Грицак.
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Напомним, по словам представительницы Украины в одной из подгрупп на минских переговорах по Донбасса Ирины Геращенко, Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же "выборов" в ОРДЛО, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы категорически противоречат духу и букве минских соглашений.
Как сообщал УНН, ранее в США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО.
В ЕС заявили, что "выборы" в ОРДЛО, запланированные на 11 ноября 2018 года, противоречат духу минских соглашений.