"Иностранных наблюдателей" на "выборах" в ОРДЛО предупредили об ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представители иностранных государств, которых оккупационные власти Донбасса называют "международными наблюдателями" на псевдовыборах в ОРДЛО будут нести уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины. Об этом в Facebook написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНН.
"Кстати, уже вступил в силу Закон об уголовной (!) ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Как я понимаю, все те "международные наблюдатели" пересекли границу именно таким образом. Итак, уголовное производство, заочное осуждение, "Интерпол"... Да?", - написал Тука.
Напомним, сегодня на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей происходят фейковые выборы. По информации отдельных СМИ, "наблюдать за голосованием прибыли более 90 активистов из 20 стран".
Как сообщал УНН, предварительно в России уже нарисовали для поддержки Пушилина в "ДНР" - 55 процентов, для Пасечника в "ЛНР" - 60 процентов. Явка на "выборы" должен составить 73 процента.