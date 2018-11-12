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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106798 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113660 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 145534 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171927 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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Германия и Франция считают незаконными псевдовыборы на оккупированной части Донбасса

Германия и Франция считают незаконными псевдовыборы на оккупированной части Донбасса

Киев  •  УНН

 • 9675 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлерка Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением после встречи с главой Украинского государства Петром Порошенко в Париже, в котором осудили псевдовыборы на оккупированной части Донбасса, информирует УНН.

Как говорится в заявлении, которое обнародовала пресс-служба немецкого правительства, Макрон и Меркель “отметили, что незаконные и нелегитимные „выборы“ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, проведенные сегодня (11 ноября — прим. УНН) вопреки многочисленным призывам мирового сообщества, противоречат духу минских договоренностей и декларации глав государств и правительств четырех стран „нормандского формата“, согласованной ими одновременно с Минским комплексом мероприятий в феврале 2015 года”.

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Фрацнузький президент и канцлекра Германии отметили, что “проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины”, говорится в заявлении.

Оба руководителя отметили, что местные выборы в упомянутых регионах могут происходить только в соответствии с минскими договоренностями, и, таким образом, в соответствии со стандартами ОБСЕ и законодательства Украины.

Они также напомнили об ответственности всех сторон конфликта в Восточной Украине за соблюдение минских соглашений, режима прекращения огня и договоренностей об отводе тяжелых вооружений. Европейские лидеры также решительно поддержали обмен удерживаемыми лицами и освобождения политических заключенных до конца года.

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Как ранее информировал УНН, в так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявили первые результаты псевдовыборов глав “республик”: ожидаемо лидируют действующие главари Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборы 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.

Украинские Национальные Новости

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