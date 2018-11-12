Германия и Франция считают незаконными псевдовыборы на оккупированной части Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлерка Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением после встречи с главой Украинского государства Петром Порошенко в Париже, в котором осудили псевдовыборы на оккупированной части Донбасса, информирует УНН.
Как говорится в заявлении, которое обнародовала пресс-служба немецкого правительства, Макрон и Меркель “отметили, что незаконные и нелегитимные „выборы“ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, проведенные сегодня (11 ноября — прим. УНН) вопреки многочисленным призывам мирового сообщества, противоречат духу минских договоренностей и декларации глав государств и правительств четырех стран „нормандского формата“, согласованной ими одновременно с Минским комплексом мероприятий в феврале 2015 года”.
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Фрацнузький президент и канцлекра Германии отметили, что “проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины”, говорится в заявлении.
Оба руководителя отметили, что местные выборы в упомянутых регионах могут происходить только в соответствии с минскими договоренностями, и, таким образом, в соответствии со стандартами ОБСЕ и законодательства Украины.
Они также напомнили об ответственности всех сторон конфликта в Восточной Украине за соблюдение минских соглашений, режима прекращения огня и договоренностей об отводе тяжелых вооружений. Европейские лидеры также решительно поддержали обмен удерживаемыми лицами и освобождения политических заключенных до конца года.
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Как ранее информировал УНН, в так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявили первые результаты псевдовыборов глав “республик”: ожидаемо лидируют действующие главари Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборы 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.