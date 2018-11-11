Польща закликала ввести санкції щодо організаторів “виборів” в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Польща закликала ввести санкції щодо осіб, причетних до проведення так званих “виборів” на тимчасово неконтрольованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у офіційній заяві МЗС Польщі, передає УНН.
“Ми закликаємо Європейський союз разом з іншими партнерами негайно, спільно і адекватно реагувати шляхом зміцнення існуючих обмежувальних заходів і заборони на візи і обмеження активів, осіб, відповідальних за організацію так званих виборів”, — йдеться у заяві.
Крім того, у МЗС додали, що так звані "вибори" несумісні з Мінськими угодами.
Нагадаємо, на так званих “виборах” глав і депутатів самопроголошених Донецької і Луганської псевдореспублік відкрилися дільниці для голосування.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада для збільшення явки на псевдовибори у Луганській і Донецькій областях заманює громадян дешевим хлібом, овочами та олією.
Нагадаємо, НАТО не визнає “вибори”, які проходять сьогодні на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.