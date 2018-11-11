“Вибори” в ОРДЛО суперечать букві і духу Мінських угод — НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. НАТО не визнає “вибори”, які проходять сьогодні на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у офіційній заяві, розміщеній на сайті Північноатлантичного альянсу, передає УНН.
“НАТО не визнає вибори 11 листопада у самопроголошених і невизнаних „Луганській Народній Республіці“ і „Донецької Народній Республіці“. Вони суперечать букві і духу Мінських угод і підривають зусилля щодо мирного вирішення конфлікту. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ми як і раніше закликаємо Росію вивести свої війська і припинити будь-яку підтримку войовничим групам в Донецькій і Луганській областях України”, — йдеться у повідомлені.
Крім того, у Північноатлантичному альянсі закликали до повного виконання “Мирних угод усіма сторонами і підтримуємо зусилля нормандського формату і Тристоронньої контактної групи”.
Нагадаємо, на так званих “виборах” глав і депутатів самопроголошених Донецької і Луганської псевдореспублік відкрилися дільниці для голосування.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада для збільшення явки на псевдовибори у Луганській і Донецькій областях заманює громадян дешевим хлібом, овочами та олією.