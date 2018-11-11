"Выборы" в ОРДЛО противоречат букве и духу Минских соглашений - НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. НАТО не признает "выборы", которые проходят сегодня на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте Североатлантического альянса, передает УНН.
"НАТО не признает выбори 11 ноября во самопровозглашенных и непризнанных "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике". Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить любую поддержку воинствующим группам в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Североатлантическом альянсе призвали к полному выполнению "Мирных соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы".
Напомним, на так называемых "выборах" глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской псевдореспублик открылись участки для голосования.
Как сообщал УНН, оккупационная власть для увеличения явки на псевдовыборах в Луганской и Донецкой областях привлекает граждан дешевым хлебом, овощами и маслом.