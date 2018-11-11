Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Польша призвала ввести санкции в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов" на временно неконтролируемой территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, передает УНН.
"Мы призываем Европейский союз вместе с другими партнерами немедленно, совместно и адекватно реагировать путем укрепления существующих ограничительных мер и запрета на визы и ограничения активов, лицам, ответственным за организацию так называемых "выборов", - говорится в заявлении.
Кроме того, в МИД добавили, что "выборы" несовместимы с Минским соглашениями.
Напомним, на так называемых "выборах" глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской псевдореспублик открылись участки для голосования.
Как сообщал УНН, оккупационная власть для увеличения явки на псевдовыборах в Луганской и Донецкой областях привлекает граждан дешевым хлебом, овощами и маслом.
Напомним, НАТО не признает "выборы", которые проходят сегодня на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.