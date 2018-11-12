У ЄС прокоментували можливість нових санкцій за "вибори" в ОРДЛО

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Європейський Союз вважає псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС. Про це заявила представник Європейської служби зовнішніх справ Майя Косьянчич під час брифінгу у Брюсселі у понеділок, передає УНН.