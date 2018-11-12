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У ЄС прокоментували можливість нових санкцій за "вибори" в ОРДЛО

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Європейський Союз вважає псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС. Про це заявила представник Європейської служби зовнішніх справ Майя Косьянчич під час брифінгу у Брюсселі у понеділок, передає УНН.

"Як і було вказано у заяві Високого представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені усіх 28 країн-членів, ми дуже ясно пояснили, що так звані вибори незаконні, нелегітимні, і ми не визнаємо їх, ми засуджуємо їх у тій заяві дуже зрозуміло", - зазначила вона.

З її слів, на це є декілька причин: порушення міжнародного права, те, що вони підривають  зобов'язання, взяті у межах мінських домовленостей, і, звичайно ж, порушують суверенітет та закони України.

"Коли мова заходить про які-небудь рішення, про які ви згадували, про які-небудь обмежувальні заходи, які можуть доповнити чинні обмежувальні заходи, - це справа Ради ЄС при одностайному голосуванні, тож на цьому етапі я не можу сказати більше. Питання України офіційно не є частиною порядку денного, але може виникнути як поточне", - додала вона, відповідаючи на запитання, чи будуть ЄС прийняті якісь подальші кроки, можливо нові санкції, і чи обговорюватимуть міністри закордонних справ країн ЄС це питання під час свого засідання 19 листопада.

Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у СШАЄС, Великій Британії, НАТОПольща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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