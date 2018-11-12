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В ЕС прокомментировали возможность новых санкций за "выборы" в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 12010 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Европейский Союз считает псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС. Об этом заявила представитель Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич во время брифинга в Брюсселе в понедельник, передает УНН.

"Как и было указано в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени всех 28 стран-членов, мы очень ясно объяснили, что так называемые выборы незаконны, нелегитимны, и мы не признаем их, мы осуждаем их в том заявлении очень ясно", - отметила она.

По ее словам, на это есть несколько причин: нарушение международного права, то, что они подрывают обязательства, взятые в рамках минских договоренностей, и, конечно же, нарушают суверенитет и законы Украины.

"Когда речь заходит о каких-либо решениях, о которых вы упоминали, о каких-либо ограничительных мерах, которые могут дополнить действующие ограничительные меры - это дело Совета ЕС при единогласном голосовании, поэтому на этом этапе я не могу сказать больше. Вопрос Украины официально не является частью повестки дня, но может возникнуть как текущий", - добавила она, отвечая на вопрос, будут ли ЕС приняты дальнейшие шаги, возможно новые санкции, и будут ли обсуждать министры иностранных дел стран ЕС этот вопрос во время своего заседании 19 ноября.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.

Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

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