“Вибори” в ОРДЛО підривають зусилля для досягнення миру — МЗС Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях віддаляють мирне врегулювання ситуації в регіоні. Про це у Twitter повідомляє прес-служба посольства Великої Британії в Україні, передає УНН.
“Нелегітимні „вибори“, що проводяться сьогодні в так званих „ЛНР“ та „ДНР“, лише підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру в регіоні. Велика Британія засуджує це грубе порушення Мінських угод”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, НАТО не визнає “вибори”, які проходять сьогодні на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада для збільшення явки на псевдовибори у Луганській і Донецькій областях заманює громадян дешевим хлібом, овочами та олією.
Нагадаємо, Польща закликала ввести санкції щодо осіб, причетних до проведення так званих “виборів” на тимчасово неконтрольованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.