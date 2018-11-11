"Выборы" в ОРДЛО подрывают усилия для достижения мира - МИД Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях отдаляют мирное урегулирование ситуации в регионе. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине, передает УНН.
"Нелегитимные "выборы", проводимые сегодня в так называемых "ЛНР" и "ДНР", только подрывают усилия, направленные на достижение мира в регионе. Великобритания осуждает это грубое нарушение Минских соглашений", - говорится в сообщении.
Напомним, НАТО не признает "выборы", которые проходят сегодня на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНН, оккупационная власть для увеличения явки на псевдовыборы в Луганской и Донецкой областях привлекает граждан дешевым хлебом, овощами и маслом.
Напомним, Польша призвала ввести санкции в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов" на временно неконтролируемой территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.