Волкер прокоментував “вибори” в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Замість виконання Мінських угод Росія дотує корумпованих “лідерів” тимчасово окупованого Донбасу та усталює статус-кво через бутафорські “вибори”. Про це у twitter написав спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає УНН.
“Замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих „лідерів“ (тимчасово окупованого — ред.) Донбасу, навчає і оснащує незаконні збройні формування, усталює статус-кво через бутафорські „вибори“ і блокує дипломатичний прогрес”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, раніше Курт Волкер заявив, що жодна з умов, необхідних для проведення легітимних виборів на Донбасі, наразі не існує.
Як повідомляв УНН, Польща закликала ввести санкції щодо осіб, причетних до проведення так званих “виборів” на тимчасово неконтрольованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, окупаційна влада для збільшення явки на псевдовибори у Луганській і Донецькій областях заманює громадян дешевим хлібом, овочами та олією.