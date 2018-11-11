Волкер прокомментировал "выборы" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вместо выполнения Минских соглашений Россия дотирует коррумпированных "лидеров" временно оккупированного Донбасса и упрочивает статус-кво через бутафорские "выборы". Об этом в twitter написал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН.
"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных "лидеров"(временно оккупированного - ред.) Донбасса, учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские" выборы "и блокирует дипломатический прогресс", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что ни одно из условий, необходимых для проведения легитимных выборов на Донбассе, пока не существует.
Как сообщал УНН, Польша призвала ввести санкции в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов" на временно неконтролируемой территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним, оккупационная власть для увеличения явки на псевдовыборы в Луганской и Донецкой областях привлекает граждан дешевым хлебом, овощами и маслом.