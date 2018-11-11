Волкер прокомментировал "выборы" в ОРДЛО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107234 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114474 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152408 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146291 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137343 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128622 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172534 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волкер прокомментировал "выборы" в ОРДЛО

Волкер прокомментировал "выборы" в ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вместо выполнения Минских соглашений Россия дотирует коррумпированных "лидеров" временно оккупированного Донбасса и упрочивает статус-кво через бутафорские "выборы". Об этом в twitter написал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН.

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных "лидеров"(временно оккупированного - ред.) Донбасса, учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские" выборы "и блокирует дипломатический прогресс", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что ни одно из условий, необходимых для проведения легитимных выборов на Донбассе, пока не существует.

Как сообщал УНН, Польша призвала ввести санкции в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов" на временно неконтролируемой территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, оккупационная власть для увеличения явки на псевдовыборы в Луганской и Донецкой областях привлекает граждан дешевым хлебом, овощами и маслом.

Украинские Национальные Новости

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